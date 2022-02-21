В районе остановки «Березовая Роща» в Воронеже появится надземный пешеходный переход

В Воронеже на улице Ломоносова, в районе остановки «Березовая Роща» построят надземный пешеходный переход. Его проектирование обойдется местным властям 7,1 млн рублей. С подрядчиком уже определились. Информация появилась на сайте госзакупки.

Как следует из документации, ширина перехода должна составить не менее 3 метров, высота – не менее 2,5 метра. В длину – 50 метров.

Проект надземного перехода будет создаваться специалистами ООО «Центр-Дорсервис». Его должны будут подготовить до 15 июня.

Кроме того, создание перехода совместят с ремонтом участка дороги от улицы Тимирязева до путепровода возле стадиона «Динамо».