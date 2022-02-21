Спектакль «Братья Карамазовы», который сорвался в Воронеже летом 2021-го из-за болезни артиста, покажут в апреле

Артисты успели провести в Воронеже репетицию Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля объявила спецпроект, который предварит основную программу XII форума искусств. Целых три дня - 28, 29 и 30 апреля - воронежцам будут показывать спектакль «Братья Карамазовы» Малого драматического театра – Театра Европы.

Напомним, эта постановка Льва Додина планировалась в программе 11-го Платоновфеста летом-2021. Труппа прилетела в Воронеж, артисты активно репетировали, но буквально за час до первого представления спектакль отменили из-за заболевшего коронавирусом актера. Лев Додин тогда обещал обязательно вернуться в Воронеж в 2022 году и показать все-таки спектакль.

«Братья Карамазовы» признан ассоциацией театральных критиков одним из 10 лучших спектаклей 2020 года. Он длится почти 3,5 часа. В постановке играют Елизавета Боярская, Екатерина Тарасова, Игорь Иванов, Игорь Черневич, Станислав Никольский, Евгений Санников, Олег Рязанцев.