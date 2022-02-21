В Воронеже будут судить водителя за наезд на 19-летнюю девушку-пешехода

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже будут судить 40-летнего водителя, который сбил на пешеходном переходе 19-летнюю девушку. Она получила серьезные переломы, эксперты констатировали тяжкий вред здоровью. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Напомним, авария произошла в августе 2021 года. Житель Северного микрорайона примерно в 12.20 двигался на Nissan Qashqai по проезжей части улицы Антонова-Овсеенко в сторону 45 Стрелковой Дивизии по левой полосе проезжей части по трехполосной дороге со скоростью примерно в 30 км/час. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 9 «В» по ул. Антонова-Овсеенко он не затормозил, как это сделали другие авто, едущие с ним в попутном направлении. В результате допустил наезд на переходившую дорогу девушку.

В ходе следствия водитель «Ниссан» полностью признал свою вину и частично возместил затраты на лечение девушки-пешехода.