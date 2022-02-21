Для беженцев из Донбасса в Воронежской области открыли горячие линии

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Департамент социальной защиты Воронежской области сообщил об открытии «горячих» линий для беженцев, которые прибыли в наш регион ДНР и ЛНР. Об этом стало известно в понедельник, 21 февраля.

С сотрудниками департамента можно связаться по номерам: 8-(473)-212-68-87 и 272-78-14. Также они открыты во всех управлениях соцзащиты.

Напомним, Воронежская область приняла уже четыре поезда с беженцами из Донбасса. Всего к нам прибыло 3,3 тысячи жителей ДНР и ЛНР, из них 1,5 тысячи – дети. Их разместили в двух детских лагерях, санатории им. Горького, в гостинице и др. Часть будет жить у родственников и знакомых.

Также губернатор Александр Гусев сегодня рассказал, что всем беженцам будут выделены по 10 тысяч рублей в течение ближайших пары дней.