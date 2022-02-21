В Воронеже умер директор биоцентра ВГУ «Веневитиново»

Фото с сайта ВГУ

Ушел из жизни доктор биологических наук, профессор, директор биологического центра ВГУ «Веневитиново» Николай Простаков. Ему было 80 лет. Об этой утрате рассказали в пресс-службе Воронежского госуниверситета 21 февраля.

Коллеги сообщают, что вся жизнь Николая Проста была связана с работой в вузе. Свой трудовой путь он начал лаборантом Зоологического музея, а затем стал профессором кафедры зоологии и паразитологии, директором биологического учебно-научного центра ВГУ «Веневитиново».

Именно с биоцентром были связаны его лучше годы жизни. Здесь Николай Иванович занимался научной работой, решал административные дела.

Под его руководством «Веневитиново» стало местом прохождения учебных и производственных практик студентов. Николай Простаков также участвовал при создании Музея природы Уманского бора.

Был отмечен правительственными и отраслевыми наградами, получил медаль ордена «За заслуги перед отчеством» II степени, орден «За вклад в науку», медали «За доблестный труд», «75 лет победы в Великой Отечественной войне» и «Ветеран труда», знак «За заслуги перед Воронежским государственным университетом».

Выражаем соболезнования родным и близким Николая Простакова.