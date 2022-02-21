Воронежцам расскажут о секретах народных костюмов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 февраля в музее-квартире Марии Мордасовой пройдет программа «Его величество – костюм Воронежской губернии». Посетителям расскажут о Петре Пономареве, который внес большой вклад в сохранение народного костюма Воронежской губернии.

Ученый-фольклорист разрабатывал эксклюзивные костюмы и украшения для фольклорных ансамблей. Сотрудники музе расскажут об этнографических секретах традиционного крестьянского костюма, покажут, как могут видоизменяться отдельные этнографические приемы при создании сценических народных костюмов - на примере подлинных нарядов, принадлежавших Марии Мордасовой.

Завершит встречу концерт народной песни в исполнении фольклорных коллективов Воронежа. Начало в 14.00, не забывайте маски и QR-коды.