Воронежские дорожники в Магадане за приемку плохо отремонтированного участка трассы «Колыма» отделались штрафом

Суд вынес недобросовестным чиновникам достаточно мягкий приговор. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Магадане прошел суд над бывшим директором ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» и его заместителем, сейчас отстраненным от должности. Оба они являются уроженцами Воронежской области.

По версии следствия, в ноябре 2020 года директор и его зам подписали документы о приемке якобы отремонтированного участка федеральной автодороги «Колыма». Работы там проводили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На самом деле подрядчик вроде положил новый асфальт, только вот всем нормативам качества его работы явно не соответствовали. Дорожные чиновники закрыли на это глаза. Почему, силовики не сообщают. Но об этом можно догадаться.

- Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В результате действий директора и его заместителя государству был причинен ущерб в размере более 2,5 миллионов рублей. Чиновники его возместили. Им вынесли приговор – штраф с запрещением на три года занимать руководящие должности в государственных учреждениях. Он пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Магадана.