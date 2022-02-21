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Происшествия21 февраля 2022 8:46

Житель Воронежской области насмерть зарезал собутыльника

Инцидент произошел в Грибановке
Ярослав ИВАНОВ
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20 февраля полицейских в Грибановке вызвали на труп 51-летнего мужчины. Тело с с множественными ножевыми ранениями обнаружили в доме в переулке Свердлова. Полицию вызвала соседка.

Оперативники выяснили, что в ночь с 19 на 20 февраля 48-летний хозяин выпивал с 51-летним приятелем. Как водится, в процессе пьянки между мужчинами произошла ссора, хозяин несколько раз ударил гостя кухонным ножом в грудь. Знакомый скончался, а нападавший рассказал о случившемся соседке, которая вызвала медиков и полицейских.

48-летнего мужчину задержали, на него завели уголовное дело по статье «убийство».