Утки поселились в луже у подъезда воронежского дома

соцсети

Утки совершают заплыв в огромной луже в воронежском дворе в Левобережном районе Воронежа. Фотографию с пернатыми, вольготно курсирующими по "реке" возле подъезда дома на Ленинском проспекте, 94 сделали местные жители. "Воронеж - город-пруд", иронизировали они, разместив снимок в городских пабликах и приглашая полюбоваться птичками.

Одни посетителей соцсетей предлагают еще и "зарыбить пруд", другие смеются: "хорошо, хоть не корокодилы". Еще сетуют, что как обычно асфальт положили, про водостоки забыли.