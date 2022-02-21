В крупном райцентре Воронежской области столкнулись две «Лады»: трое ранены

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 19 февраля, в 23.50 в Борисоглебске на перекрестке улиц Матросовская и Свободы, где нет светофора, случилось ДТП. 23-летний местный житель, руливший ВАЗ-21124, выезжал со второстепенной дороги и не пропустил двигавшуюся по главной «девятку».

Предполагаемому виновнику аварии госпитализация не потребовалась. Не получил серьезные травмы и 19-летний водитель «девятки», житель Борисоглебска. А вот его пассажиры – женщины 29 и 32 лет и 34-летний мужчина – попали в больницу.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- В Воронежской области 20 февраля зарегистрировали 115 ДТП, из них в Воронеже – 80, на дорогах в районах – 19, на федеральных трассах - 16. В трех авариях получили травмы пять человек. Задержаны и оштрафованы 17 пьяных водителей. Всего за сутки привлечены к административной ответственности 672 участника дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима – 200. 66 водителей оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности. 35 – за неправильную тонировку стекол, 9 – за то, что не пропускали пешеходов. Но и те, кто передвигается на своих двоих, небезгрешны. 20 февраля привлечены к ответственности 13 пешеходов-нарушителей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.