В Воронежской области сгорел жилой дом, пострадал мужчина

Пожар в селе Елизаветовка Павловского района сотрудники МЧС потушили за полчаса. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 19 февраля, поздним вечером загорелся жилой дом в селе Елизаветовка Павловского района на улице Советской.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 21.32. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух машинах. Огонь потушили в 22.02. Жилой дом 7х12 метров выгорел по всей площади, обрушилась крыша на площади 10 квадратных метров. На пожаре пострадал 51-летний мужчина, его отвезли в больницу. Он получил ожоги третьей и четвертой степени, - сообщили в региональном ГУ МЧС.