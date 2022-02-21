В Воронежской области в телевизорах может пропадать изображение из-за солнечной интерференции

Помехи или полная потеря изображения на телевизорах на этот раз будут связаны не с профилактическими работами на телевышке, а с действием Солнца. Фото: Воронежский ОРТПЦ.

С 21 февраля до 16 марта с 11.57 до 13.05 в телевизорах жителей Воронежской области могут возникать помехи (от нескольких секунд до пяти минут) или совсем пропадать картинка. Связано это с космическим явлением, называемым весенняя солнечная интерференция. Она может влиять на телесигналы спутников связи.

Дело в том, что Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к дневному светилу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи. Прямо на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Его расположение на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник уходит из-под «солнечной засветки».

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, нужно перезагрузить телевизор или приставку. Для этого необходимо на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, надо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием. Получить консультацию по восстановлению приема телезрители могут по бесплатному телефону горячей линии РТРС: 8-800-220-20-02.

- График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Воронежской области публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market, - сообщили в Воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ).