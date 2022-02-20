В воронежских загсах временно изменят график работы

Мужской праздник со свадьбами совмещать не будут. Фото со страницы управления ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте. Фото: другой источник.

В региональном управлении ЗАГС сообщили об изменениях в графике работы в связи с празднованием 23 февраля. Естественно, этот день будет праздничным. А еще загсы не будут работать 21 февраля.

22 и 24 февраля в загсах будут вести прием граждан, а 25 и 26-го проведут церемонии регистрации браков. Молодожены наверняка уже в курсе, если время их торжеств изменилось. А вот график приема в региональном управлении ЗАГС в ближайшие дни посчитали необходимым уточнить.

Отделы ЗАГС Воронежа 22 и 24 февраля будут работать так:

22 февраля с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45;

24 февраля с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

В территориальных отделах ЗАГС Воронежской области график будет другим:

22 февраля с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.45;

24 февраля с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.