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Общество20 февраля 2022 15:57

В воронежских загсах временно изменят график работы

Связано это с праздником 23 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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Мужской праздник со свадьбами совмещать не будут. Фото со страницы управления ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Мужской праздник со свадьбами совмещать не будут. Фото со страницы управления ЗАГС Воронежской области, ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В региональном управлении ЗАГС сообщили об изменениях в графике работы в связи с празднованием 23 февраля. Естественно, этот день будет праздничным. А еще загсы не будут работать 21 февраля.

22 и 24 февраля в загсах будут вести прием граждан, а 25 и 26-го проведут церемонии регистрации браков. Молодожены наверняка уже в курсе, если время их торжеств изменилось. А вот график приема в региональном управлении ЗАГС в ближайшие дни посчитали необходимым уточнить.

Отделы ЗАГС Воронежа 22 и 24 февраля будут работать так:

22 февраля с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45;

24 февраля с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45

В территориальных отделах ЗАГС Воронежской области график будет другим:

22 февраля с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 12.45;

24 февраля с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.