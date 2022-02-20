Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» проиграли два матча омскому «Скифу» и опустились на второе место

В упорной борьбе воронежские гандболисты все же проиграли два гостевых матча. Фото: cspsk-vrn.ru

В воскресенье, 20 февраля, в Омске состоялась вторая встреча между «ВГТУ-Воронеж» и местным «Скифом» в рамках чемпионата Высшей лиги.

До семнадцатой минуты первого тайма команды играли на равных — счет к этому моменту был 11:11, а потом постепенно вперед начали уходить хозяева. С 23-й по 27 минуту они забросили сразу четыре подряд мяча и повели 19:14.

Впрочем, следующие три атаки остались за подопечными Алексея Доронкина и Игоря Грицких. В результате, команды ушли на перерыв при счёте 19:17 в пользу омских гандболистов.

В начале второго тайма они смогли еще немного оторваться от воронежцев, забросив три мяча подряд 22:17. Но гости не сдавались и к 44-й минуте смогли сократить отставание — 23:25.

- В середине второго тайма игра на площадке была равной, но вот концовка осталась за хозяевами. В заключительной пятиминутке они забросили в ворота воронежцев пять мячей, а наши парни отличились только дважды, уступив в итоге со счетом 29:34. Лучшим в нашей команде стал Сергей Нестеров, забросивший девять мячей. Воронежские гандболисты проиграли «Скифу» и 19 февраля. Причем примерно с той же разницей в счете – 25:31 - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

После этого поражения «ВГТУ-Воронеж» опустился на второе место. Сейчас наша команда с 29-ю очками занимает второе место, уступая всего одно вышедшему на первое место омскому «Скифу».

- Играли, старались, где-то не смогли забросить. Вратари отыграли слабовато. К тому же у нас несколько игроков совсем недавно переболели ковидом, а потому потерялись игровые связки. На площадке это было видно и отражалось на игре, как ребята ни старались. Жаль, что упустили концовку - не смогли забросить, - рассказал главный тренер ГК «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.