Под Воронежем посадили на 11 лет дальнобойщика-наркокурьера

Водитель развозил амфетамин в этой машине. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Рамонский районный суд вынес приговор в отношении 29-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт психотропных и наркотических средств в особо крупном размере.

В ходе расследования сотрудники следственного отдела ОМВД России по Рамонскому району выяснили, что мужчина работал водителем на междугородних рейсах в одной из транспортных компаний и параллельно распространял наркотические и психотропные вещества. Дальнобойщик получал через тайники-закладки крупные партии смертоносной отравы. Потом фасовал их на более мелкие, раскладывал в оборудованные тайники во время рейсов, а после отправки фотоотчета «оператору» получал вознаграждение в криптовалюте.

Одна из партий наркотика, найденная при обыске. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В начале октября 2020 года дальнобойщик спрятал в тайники в Псковской области 247,8 граммов амфетамина и 189 граммов – в Ростовской области. В том же месяце преступника задержали сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области на территории села Староживотинное. Мужчина приехал туда, чтобы забрать из тайника в лесополосе более 750 граммов мефедрона. Наркотики он планировал доставить в Брянскую область. Полицейские изъяли электронные весы, банковские карты и мобильные телефоны с указанием координат «закладок».

Водитель в ходе следствия полностью признал свою вину и объяснил то, что пошел на такое тяжкое преступление, тяжелым материальным положением. Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.