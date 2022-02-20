Воронежцы завоевали четыре медали всероссийского турнира по джиу-джитсу

Команда Воронежской области увезла с крупных соревнований в Москве четыре медали. Фото: cspsk-vrn.ru

На всероссийском турнире «Кубок космонавтов», который проходил в Москве, спортсмены соревновались в двух возрастных категориях — до 16 лет и до 18 лет. В обеих на пьедестал почёта поднялись воспитанники воронежского джиу-джитсу, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд

Среди спортсменов до 16 лет второе место в весе свыше 73 кг завоевал Яромир Варгузин, а в категории до 48 кг третьей стала Дарья Меркулова. Также,на вторую и третью ступень пьедестала почета воронежцы поднялись среди спортсменов не старше 18 лет. В весовой категории до 44 кг Екатерина Колюкаева завоевала серебряную медаль, а Антон Редько в весе до 55 кг – бронзовую.

- Соревнования прошли на высоком уровне, спортсмены получили бесценный опыт. Каждый из них провёл от двух до пяти боев! Не у всех получилось добраться до пьедестала, но ребята составили сильную конкуренцию своим соперникам! Работаем дальше, набираемся опыта и стремимся к высшей ступени пьедестала, - подвел итог соревнований главный тренер сборной Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев.