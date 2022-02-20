Число заболевших ковидом в Воронежской области перевалило за 300 тысяч человек

По сравнению с общим числом заболевших количество поступающих в больницы невелико. Но врачам все равно очень сложно работать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ опубликовали новую информацию о заболеваниях ковидом в российских регионах на 11.00 воскресенья, 20 февраля. В Воронежской области заразились еще 5092 человека (на утро 19 февраля их было чуть больше – 5100). В то же время только 217 из них госпитализировали (сутки назад 363). Всего с начала эпидемии заболели COVID-19 302 355 наших земляков. В то же время 1218 наших земляков вылечились от ковида.

Еще 12 человек умерли от последствий ковида. Число смертей по сравнению с предыдущими сутками возросло почти вдвое. На утро 19 февраля, напомним, умерли шесть человек. Всего же ковид унес в могилу уже 7 456 жителей Воронежской области.