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Общество19 февраля 2022 12:02

Воронежская область сможет принять 4,5 тысячи беженцев из ЛНР и ДНР

Их разместят в легерях, санаториях, на базах отдыха, а также в семьях
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Коц Александр

Фото Коц Александр

Фото: из архива «КП»

Беженцев из ЛНР и ДНР готовы разместить в 10 регионах России, среди которыз и Воронежская область.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что область готова принять 4,5 тысяч беженцев.

- Они могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц. 40 пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших (в том числе и Воронеж) населенных пунктов области, - отметил депутат. - Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств Резервного фонда области.

По словам парламентария, деньги на это есть. В случае необходимости переселенцев могут приютить и в семьях, готовых на такой шаг.

Ранее правительство Воронежской области официально заявило о готовности принять беженцев из ЛНР и ДНР.