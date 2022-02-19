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Происшествия19 февраля 2022 16:13

Воронежкая пенсионерка лишилась 650 тысяч рублей после общения с мошенниками

Незнакомец убедил ее, что кто-то пытается получить от ее имени кредит
Ирина КАЗАНИНА
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За сутки воронежцы перевели мошенникам больше миллиона

За сутки воронежцы перевели мошенникам больше миллиона

Фото: из архива «КП»

Шесть жителей Воронежской области стали жертвами мошенничества в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Причиненный преступниками ущерб составил более 1 млн. рублей. Три из них совершены под предлогом несанкционированного доступа к карте, другие -под предлогом продажи товара, а также получения выплат.

74-летняя жительница Воронежа поверила незнакомцам, сообщившим ей по телефону, что неизвестные похитили ее деньги. Позвонивший представился сотрудником службы безопасности. По его словам, банк зафиксировал доступа мошенников к банковскому счету пенсионерки. Кто-то от ее имени пытается получить кредит. Для защиты от мошенников незнакомец попросил женщину назвать номера своих банковских карт и остатки на них.

- Действуя согласно инструкциям неизвестного, потерпевшая перевела около 650 тысяч рублей по представленным ей реквизитам, - сообщили в пресс-службе полиции.