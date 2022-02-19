Воронежец попал под уголовную статью за повторное вождение в нетрезвом виде

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

В феврале полицейские патрульной службы остановили на улице Менделеева в Воронеже автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 34-летнего местного жителя. Вид и поведение водителя вызвали у полицейских подозрение в его нетрезвости. Мужчине предложили пройти тест. Тот ответил согласием.

- При проверке алкотестер показал результат - 1,206 мг/л. Водитель признал, что употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль транспортного средства, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

При проверке водителя по базе нарушителей выяснилось, что он уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. В ноябре 2020 года мировой суд Левобережного района лишал его права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев, однако мужчина не сдал водительское удостоверение в ГИБДД в установленный срок.

На этот раз нарушителю грозит уголовная ответственность и два года лишения свободы. В отношении него возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.