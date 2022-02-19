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Происшествия19 февраля 2022 13:22

В санузле воронежской квартиры нашли тайник с героином

Его оборудовал один из закладчиков
Ирина КАЗАНИНА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже задержали двоих 41-летних мужчин по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Следствие установило, что мужчины получали крупные партии запрещенных веществ и расфасовывали их для реализации через закладки бесконтактным способом.

Одного из подозреваемых задержали возле дома на улице Ракитинской. У мужчины обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это героин, общей массой более 190 граммов.

Его подельника взяли по месту его временного проживания. В квартире мужчины в санузле был оборудован тайник, в котором находились более 1,5 килограммов расфасованных мелкими партиями наркотиков. Кроме того нашли электронные весы и упаковочный материал. Общая масса героина, изъятого из тайников и при обыске, составила около 1 килограмма 900 граммов.

Обвиняемых заключили под стражу.

-Расследование уголовного дела завершено и оно направлено на рассмотрение в Коминтерновский районный суд, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.