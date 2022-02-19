Два человека пострадали в столкновении "БМВ" с КамАЗом в Воронежской области

В пятницу около 13.30 на автодороге М4 «Дон» в Павловском районе произошла авария с двумя пострадавшими.

По предварительной информации полиции, 43-летний водитель автомобиля «БМВ Х3», двигаясь со стороны столицы в южном направлении, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и допустил столкновение с полуприцепом в составе автомобиля КамАЗ, которым управлял 26-летний водитель.

В результате ДТП пострадали две пассажирки легкового автомобиля, 12 и 52 лет. Их доставили в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

За минувшие сутки на дорогах области произошло 125 ДТП, из них в областном центре – 92. В трех авариях пострадали 4 человека.