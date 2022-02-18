Никитинский театр приглашает воронежцев научиться перфомансам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинский театр объявил о наборе участников в открытую лабораторию перформанса «То, что я делаю». Она пройдет с апреля по май под кураторством артиста Никиты Чумакова – выпускника Воронежского хореографического училища и участника проекта P.A.R.T.S (Performing arts research and training studios, Брюссель, 2016).

- В течение месяца участники будут создавать свои работы, параллельно изучая методики создания перформансов через теоретические и практические занятия с куратором. Финалом лаборатории будут показы получившихся перформансов в пространстве Никитинского театра, ДК Железнодорожников и других дружественных площадках, - отметили в театре.

Принять участие в лаборатории могут бесплатно все желающие – сольно или группой. Заявки принимают до 27 марта.