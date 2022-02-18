Санитарные врачи обнаружили фальсификаты молочных продуктов в школах Воронежа и области

Не всегда в воронежских школах ребятню кормят качественными продуктами. За 2021 год санитарные врачи обнаружили в трех пробах молочной продукции, взятых в учебных заведениях Воронежа и области, признаки фальсификата, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Еще четыре пробы «молочки», не соответствующие требованиям по показателям фальсификации, отобрали в магазинах – после обращения жителей на неудовлетворительное качество продукции.

Всего же за год сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области провели 796 проверок предприятий, занимающихся производством и реализацией молока и молочных продуктов, исследовали 11426 проб на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. Генно-инженерно модифицированных организмов, радионуклидов, пестицидов не обнаружили. По физико-химическим показателям 26 проб не соответствовали требованиям. По микробиологическим показателям не соответствовали требованиям гигиенических нормативов 4 пробы.

- Всего изъяли из оборота 71 партию молочной продукции, не отвечающей требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, общим весом 319 кг. По фактам выявленных нарушений выписали 178 штрафов в отношении ответственных лиц, на общую сумму более 2,2 млн рублей. Организации обязали устранить нарушения. С целью недопущения поставок фальсифицированной молочной продукции в бюджетные учреждения области в профильный департамент правительства Воронежской области направили информацию о производителях и поставщиках фальсифицированной продукции, - отметили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.