В воронежских Костенках увековечат загадочную Индру

В Воронеже объявили конкурс на лучший проект арт-объекта «Индра». Его собираются установить в селе Костенки. Предполагается, что он привлечет туристов в регион.

Необходимо придумать образ мифического зверя, который по поверьям, жил в окрестностях Костенок. Якобы у Индры были детеныши, которые хотели перейти на другой берег реки Дон. Чтобы помочь своим детям, Индра выпила всю реку, раздулась до невероятных размеров и лопнула. Жители стали находить по округе кости зверя, о внешнем виде которого ни у кого нет представлений.

Конкурс проводится для определения лучшего художественного и функционального решения арт-объекта «Индра» (пластический образ мифического персонажа с развлекательно-игровыми элементами).

- Работа победителя конкурса, занявшего первое место, будет взята за основу арт-объекта «Индра», планируемого к установке с указанием автора композиции, - отметили в департаменте культуры Воронежской области.

Заявки принимают с 24 февраля по 18 апреля.

Ар-объект установят в рамках реализации проекта «Историко-природный парк Костенки-Борщево-Архангельское».