Воронежцы освоят азы культурного волонтерства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Классическая Школа культурного волонтерства проведет в Воронеже масштабный образовательный проект. Серия семинаров, мастер-классов и тренингов направлена на развитие инициатив добровольцев. Чаще всего волонтеры культуры задействованы в патриотических, туристических и историко-культурных мероприятиях. Ученики смогут не только получить информацию, но и отработать знания на заранее подготовленных экспертами кейсах.

Тренинги будут проводиться раз в месяц - по ноябрь включительно. Всего их запланировано 10, они будут проводиться в онлайн и оффлайн форматах.

Первый семинар «Волонтеры культуры Воронежской области сегодня» пройдет 26 февраля в областном молодежном центре (Дом молодежи, экс-Дом офицеров, пр. Революции, 32, 3 этаж). Начало в 13.00.