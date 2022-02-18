В Воронеже три дня будут ловить пьяных водителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Госавтоинспекция устроит воронежским автомобилистам проверочный уик-энд. «Сплошные» проверки на алкоголь пройдут на дорогах Воронежа с 18 по 20 февраля. Инспекторы ДПС будут останавливать все автомобили без исключения на заранее установленных участках. При наличии оснований, что водитель находится в нетрезвом состоянии, его отстранят от управления автомобилем, проведут освидетельствование на состояние опьянения с помощью сертифицированного прибора, а при необходимости направят в медицинское учреждение.

- За январь 2022 года в Воронежской области инспекторы ДПС выявили 447 водителей, управлявших машинами в нетрезвом состоянии. При этом по вине таких нарушителей произошло пять ДТП, в которых погибли два человека и шестеро были ранены. Такие аварии произошли на территории Новоусманского и Таловского районов, а также в Воронеже и на автодороге М-4 «Дон», - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений ПДД, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефона 102 или 112 (круглосуточно).