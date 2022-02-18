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Происшествия18 февраля 2022 11:47

Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества: звонят «коллекторы» и требуют заплатить долг за родственника

За минувшие сутки 15 жителей региона потеряли в общей сложности 4,5 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Полицейские предупредили воронежцев о новой схеме обмана пенсионеров. На нее на днях попалась 71-летняя жительница Северного района.

Женщине позвонили на домашний телефон, собеседник представился сотрудником коллекторского агентства, спросил, знает ли она гражданина, с фамилией, как у нее. Хотя одинокая женщина не смогла вспомнить таких родственников, но звонивший сообщил, что на мужчине задолженность 130 тысяч рублей, которую нужно погасить. Мошенник продиктовал женщине номер расчетного счета, пенсионерка сходила в банк, обналичила деньги и через терминал перевела все средства аферистам. Выходя из отделения банка, она заметила памятку о действиях мошенников и поняла, что ее обманули.

- Сразу прекращайте общение со всеми «службами безопасности». Данная схема объединяет в себе как схему с родственником, попавшим в ДТП, так и схему со службой безопасности. Подобные звонки и разговоры с неизвестными ни к чему хорошему не приводят, поэтому лучше сразу прекращать общение и самостоятельно перезванивать и в банк по бесплатному номеру на оборотной стороне вашей банковской карты, и родственникам, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За минувшие сутки в полиции зарегистрировали 15 фактов дистанционных афер, жертвы в общей сложности потеряли около 4,5 миллионов рублей.