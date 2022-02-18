Север Воронежской области может затопить во время весеннего половодья

Власти полагают, что с возможными затоплениями удастся справиться оперативно. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 17 февраля, губернатор Александр Гусев провел совещание по поводу прогноза половодья в этом году.

Начальник Главного управления МЧС России по Воронежской области Александр Кошель рассказал о подготовке к таянию снегов и о мерах по защите населения. Он отметил, что в целом прогноз по половодью в этом году благоприятный. В то же время на севере и северо-востоке Воронежской области снега скопилось в 1,5-2 раза выше нормы. Такая же картина сложилась в регионах севернее и северо-восточнее нашего. То есть, в Липецкой, Тамбовской и Саратовской областях. Оттуда талые воды тоже могут прийти к нам

Это создает потенциальные риски паводка для Аннинского, Бобровского, Грибановского, Таловского, Новохоперского, Острогожского, Лискинского, Терновского, Панинского, Поворинского, Эртильского районов и Борисоглебска с прилегающими к нему населенными пунктами.

В то же время Александр Кошель сообщил, что в период весеннего половодья в Воронежской области будут действовать 18 стационарных гидрологических постов, входящих в систему Росгидромета. В случае реальной угрозы паводка могут добавить еще 92 для слежения за обстановкой. Для ликвидации ледовых заторов в областной аварийно-спасательной службе подготовлены подрывные команды. В них входят 12 человек и 6 единиц техники, из них 3 плавсредства. Запас взрывчатых веществ также обеспечен. Для мониторинга обстановки используют беспилотники.

На случай масштабного затопления создана группировка сил и средств для реагирования на возможные ЧП. В ее составе 8675 человек и 2605 единиц техники, из них 175 плавсредств и 9 беспилотников.

Губернатор Александр Гусев посчитал, что финансовых и материальных ресурсов для ликвидации возможных ЧП при паводке сейчас достаточно.