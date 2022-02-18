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Общество18 февраля 2022 11:06

В Воронеже из-за санитарных нарушений закрыли сервис доставки суши

Точка общепита не будет работать 20 дней
Евгения ФРОЛОВА
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Организацию, занимающуюся изготовлением и доставкой суши и роллов в Воронеже, закрыли на 20 суток. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Нарушения санитарного законодательства там выявили проверяющие в ходе рейда. В заведении индивидуального предпринимателя Маслакова А. Ю. на улице Кольцовская, 38 также ревизоры зафиксировали несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

– Учитывая, что выявленные недочеты могут привести к распространению новой коронавирусной инфекции, а также явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, сотрудником Роспотребнадзора были составлены административные материалы по ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которые направили на рассмотрение в суд, – отметили в ведомстве.