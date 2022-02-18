В воронежской ОЭЗ «Центр» могут построить космический завод за 3,5 млрд рублей

Фото - правительство Воронежской области

В воронежской особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» могут разместить новое производство за 3,5 млрд рублей. На предприятии планируют выпускать детали для авиакосмической отрасли, сообщает облправительство.

Также на производстве хотят создать более 250 новых рабочих мест.

Новый проект компании «Аэрокосмические композитные технологии» представил председатель совета директоров ГК «Черноземье» Андрей Благов. Он пояснил, что на заводе могут организовать серийное производство композитных конструкций на основе углеволокна, корпусы и детали для многоразовых космических кораблей, ракет-носителей и сопел-насадок ракетных двигателей.

Инвестор планирует построить завод к 2024 году. Сумма налоговых отчислений после выхода на полную производственную мощность прогнозируется на уровне 100 млн рублей в год.