Пьяный водитель на «семерке» устроил аварию с пострадавшей в Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла накануне вечером, 17 февраля, на пересечении улиц К. Маркса и Гагарина в городе Бобров. Пьяный водитель на «Семерке» вылетел на дорогу на красный свет и врезался в «Ниссан». Пострадала пассажирка иномарки. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, примерно в 19.20 у дома № 139 59-летний водитель на ВАЗ-2107 допустил проезд на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество на дороге автомобилю «Ниссан Кашкай» под управлением 28-летнего местного жителя.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка иномарки попала в больницу с травмами. Прибывшие на место аварии сотрудники полиции выяснили, что водитель «семерки» был пьян.

Правоохранители проводит проверку.