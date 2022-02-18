В Воронежской области спасли заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров

Волонтеры "Лиза Алерт", участвовавшие в поисках

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, как в Грибановском районе спасли заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров. Сергей и Надежда пропали в воскресенье, 13 февраля.

На морозе пожилые люди провели шесть часов. По словам добровольцев, они не только не могли найти дорогу до дома, но и потеряли друг друга. Ситуация осложнялась тем, что женщина упала в воду и сильно замерзла. В мокрой одежде она ходила два часа.

Для помощи пропавшим были экстренно сформированы два отряда из шести добровольцев борисоглебского подразделения «Лиза Алерт» и уже через час после заявки оба экипажа были на месте поисково-спасательных работ. Туда же прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

Выяснилось, что пенсионеров нашел молодой человек по имени Никита. Волонтеры доставили супругов в больницу, где им оказали необходимую медпомощь.