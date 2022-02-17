В воронежском водохранилище заметили хвост кита

Воронежцы заметили и сфотографировали новый арт-объект на водохранилище. Фото разместили в городских пабликах соцсети "Вконтакте". Объект появился у Чернавского моста недалеко от дворца подводного сорта. Прямо из поруби на высоту около двух метров поднимается черный хвост кита.

Кто автор этого творения, а также его замысел – неизвестны. Мнения горожан, относительно новой достопримечательности разделились. Одни посчитали кита интересной и необычной идеей, у других арт-объект вызвал откровенное недоумение. Третьи вообще высказали предположение, что это качественный фотошоп.