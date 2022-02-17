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Происшествия17 февраля 2022 14:04

Житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафа за попытку подкупа полицейских

А также еще 35 тысяч по трем статьям КоАПа
Ирина КАЗАНИНА
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Лискинский районный суд признал 21-летнего местного жителя виновным в покушении на дачу взятки за заведомо незаконное бездействие.

Как установил суд, в июле 2020 года, ночью сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Дон» автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. При этом на машине были установлены заведомо подложные номера, водитель не смог предъявить прав на управление машиной.

Желая избежать наказания подсудимый в служебном автомобиле попытался передать сотрудникам полиции взятку в размере 7 тысяч рублей и пообещал позже добавить еще 10 тысяч рублей. Полицейские отказались от получения взятки и сообщили о совершенном преступлении в отдел МВД района.

Суд приговорил водителя к штрафу в размере 90 тысяч рублей в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Кроме того молодого человека привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Общая сумма штрафов составила 35 000 рублей.