Житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафа за попытку подкупа полицейских

Лискинский районный суд признал 21-летнего местного жителя виновным в покушении на дачу взятки за заведомо незаконное бездействие.

Как установил суд, в июле 2020 года, ночью сотрудники ГИБДД остановили на трассе «Дон» автомобиль «ВАЗ-2115», которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. При этом на машине были установлены заведомо подложные номера, водитель не смог предъявить прав на управление машиной.

Желая избежать наказания подсудимый в служебном автомобиле попытался передать сотрудникам полиции взятку в размере 7 тысяч рублей и пообещал позже добавить еще 10 тысяч рублей. Полицейские отказались от получения взятки и сообщили о совершенном преступлении в отдел МВД района.

Суд приговорил водителя к штрафу в размере 90 тысяч рублей в доход государства. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Кроме того молодого человека привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Общая сумма штрафов составила 35 000 рублей.