Воронежским межрайонным природоохранным прокурором стал Антон Жуков

Фото с сайта прокуратуры Воронежской области

Генеральный прокурор Российской Федерации 16 февраля назначил младшего советника юстиции Жукова Антона Геннадьевича на должность Воронежского межрайонного природоохранного прокурора.

Антон Жуков родился в 1985 году, имеет высшее юридическое и высшее экономическое образование. В 2007 году закончил Кубанский государственный университет, в 2011 году - Кубанский государственный аграрный университет по специальности юриспруденция.

В органах прокуратуры работает с декабре 2012 года. Занимал должность помощника Лабинского межрайонного прокурора Краснодарского края, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Краснодарского края, помощника и старшего помощника Выборгского городского прокурора Ленинградской области, а с марта 2019 года – заместителя прокурора Ломоносовского района Ленинградской области.