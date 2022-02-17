В Воронежской области «Спутником М» вакцинировано уже 913 детей

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежской области, по данным на 17 февраля, прошли вакцинацию от коронавируса 913 детей. Им ввели препарат «Спутник М». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Всего к нам поставили 1200 доз вакцины. Когда привезут следующую партию неизвестно.

– Вакцина всегда приходит комплектами. Первая поставка была на 1200 детей. В него входит и первый, и второй компонент, – пояснили в облздраве. Когда будет следующая поставка пока не известно. Привили на данный момент 913 детей.

Всего в регионе прививки от COVID-19 сделали 1 374 417 человек, из них 1 332 403 завершили вакцинацию.

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