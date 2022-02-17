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Происшествия17 февраля 2022 13:01

Воронежец хранил в своих квартире, гараже и машине поддельных сигарет на 1,6 миллиона рублей

У подозреваемого изъяли 14 тысяч пачек табачной продукции
Ирина КАЗАНИНА
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Сотрудники УЭБ воронежского главка выявили факт покупки, хранения и сбыта нелицензированной табачной продукции на сумму 1,6 миллиона рублей. Незаконный бизнес организовал 37-летний воронежец.

Продукцию обнаружили во время обыска в его квартире, машине, а также арендованных гаражах на территории Железнодорожного района. В общей сложности изъяли более 14 тысяч пачек поддельных табачных изделий.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Оперативники выясняют все обстоятельства дела, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

- За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - уточнили в полиции.