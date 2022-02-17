В Воронеже с начала года выявили 21 дом с угрожающими падением сосульками

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

С начала 2022 года инспекторы ГЖИ провели 43 внеплановые проверки управляющих организаций по сообщениям горожан и СМИ об опасных наледях на крышах. Всего обследовано 126 многоквартирных домов в разных районах города. Нарушения обнаружили на 21 доме. УК выдали предписание очистить кровли.

В контролирующем ведомстве также рассказали, что инспекторы ежедневно осматривают крыши многоэтажек на наличие ледяных масс и в случае их выявления также организуют дополнительные проверки. Такое инспектирование стало поводом к 24 дополнительным выездам, по итогам которых УК выдали предписания.

- Исполнение предписаний остается на контроле, - отметили в государственной жилищной инспекции Воронежской области. – Нарушителям грозит административная ответственность по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.