В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 11%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировало данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ за период с 7 по 13 февраля. За неделю к врачам с проявлениями болезни обратились 27657 пациентов. Среди них детей до 14 лет – 9468 человек.

Врачи констатируют, что кривая заболеваемости пошла вниз, за неделю показатели снизились на 11%.

- Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 15,6%, - добавили в Роспотребнадзоре.