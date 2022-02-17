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Общество17 февраля 2022 11:39

В Воронежской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 11%

К врачам обратились 27657 жителей региона
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области проанализировало данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ за период с 7 по 13 февраля. За неделю к врачам с проявлениями болезни обратились 27657 пациентов. Среди них детей до 14 лет – 9468 человек.

Врачи констатируют, что кривая заболеваемости пошла вниз, за неделю показатели снизились на 11%.

- Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 15,6%, - добавили в Роспотребнадзоре.