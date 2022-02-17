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Происшествия17 февраля 2022 10:17

Воронежец внес почти полмиллиона на депозит мошенникам

Мужчину «развели» по телефону
Ирина КАЗАНИНА
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Неизвестный злоумышленник обманул 56-летнего воронежца на 485 тысяч рублей. Незнакомец позвонил горожанину от имени банка и сообщил, что ему одобрили кредит. Мужчина удивился: он не подавал заявки. Тогда собеседник предположил, что заявку от его лица подали мошенники. Дальше собеседник выяснил, что на счете у потерпевшего лежит крупная сумма денег и предложил внести их на выгодный и безопасный депозит. Мужчина согласился.

- Следуя инструкциям злоумышленника, мужчина прибыл в торговый центр к банкомату со своими сбережениями и перевел их на указанный ему счет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.- Спустя некоторое время он стал звонить в банк, интересуясь условиями кредита, где ему пояснили, что его обманули, он стал жертвой мошенников.

По факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленника ищут.