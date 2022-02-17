Из Воронежа в Крым отправится туристический поезд

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронеж вошел в число девяти городов России, где пройдет туристический поезд в Крым. Из нашего города состав отправится 3 марта.

Поезд также проследует из Москвы, Тамани, Севастополя, Евпатории, Симферополя, Феодосии, Керчи и Ростова-на-Дону. Отправляться он будет по четвергам в 22:30 до 19 мая.

В каждом регионе туристов познакомят с местными достопримечательностями, традициями, кухней. В Воронеже это будут райцентр Рамонь и парк «Нелжа». Продолжительность путешествия - неделя.