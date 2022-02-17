В Воронеже общественники просят вернуть на девять улиц «лежачих полицейских»

Для гонок машин по девяти улицам частного сектора сейчас нет препятствий. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Представители Народного фронта попросили мэрию Воронежа вернуть «лежачие полицейские» в частный сектор между городскими магистралями на улицах Брусилова и Димитрова или оборудовать тротуары. Прежние искусственные неровности были самодельными, не соответствовали требованиям госстандарта, поэтому их демонтировали. После этого по улицам, где нет тротуаров, начали устраивать гонки.

По словам жителей улицы Огарева, переулков Репина, Гражданский, Международный, Ольховатский, Хоперский, Крамского, Поленова, Усманский, твердое покрытие на их дорогах появилось около 20 лет назад благодаря одному из крупных предприятий Воронежа. После этого им пришлось своими руками делать на проезжей части асфальтовые валики.

- Наш квартал частных домов зажат между двумя крупными транспортными артериями на Димитрова и Брусилова, где всегда высокий трафик, - рассказывает житель переулка Гражданский Вениамин Тютюник. - Когда положили асфальт, машины начали объезжать по нашим улицам утренние и вечерние пробки. В скорости не стеснялись. Тротуаров здесь нет, ходим по краю проезжей части. Поэтому устройство неровностей, которым занялись совместно с уличкомами, стало вынужденной необходимостью.

Местные жители вынуждены идти по обочинам - тротуара нет. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

На каждой улице квартала уложили от пяти до десяти «лежачих полицейских. Родители перестали бояться за детей, которые могли оказаться под колесами. Но в сентябре 2021 года спокойная жизнь закончилась.

- Люди изначально действовали неофициально, в обход муниципалитета и автоинспекции. Дорожные неровности оборудовали не по ГОСТу, не оформили их должным образом. Демонтаж был лишь вопросом времени. Те, кто не привык ездить осторожно, пожаловались в ГИБДД. Автоинспекция среагировала в рамках действующих норм права, выдав городским властям предписание о ликвидации стихийных «лежачих полицейских», - рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Игорь Яковлев.

Дорога из частного сектора выходит на крупную автомагистраль. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Однако законный демонтаж неровностей может превратить тихий квартал в новое место концентрации ДТП, жертвами которых будут пешеходы, в том числе дети. А там живут около 500 семей.

По итогам выездной проверки общественники попросили специалистов городского управления дорожного хозяйства и автоинспекцию еще раз заняться этой проблемой.

- Люди требуют вернуть на улицы квартала «лежачих полицейских», но уже соответствующих госстандарту и согласованных с ГИБДД и другими ведомствами. Еще один вариант решения – устройство на всех девяти улицах пешеходных дорожек. Однако, он требует больших затрат. По какому пути пойти, должны решить специалисты. Рассчитываем на оперативную и деятельную реакцию муниципалитета, - подытожил Игорь Яковлев.