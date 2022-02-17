В Воронежской области пассажир «Мерседеса» чудом уцелел в ДТП

В завалившемся на бок "Мерседесе", к счастью, никто не погиб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 16 февраля, в 17.30 на 99 километре дороги Воронеж-Луганск (госграница) в Острогожском районе случилась авария. 50-летний житель Россоши, руливший «Мерседес-Бенц Спринтер», не справился с управлением и улетел в кювет. Машина перевернулась на бок.

В аварии водитель отделался легким испугом. А вот его пассажир, 31-летний житель Россоши, получил травмы. Его осмотрели врачи скорой и решили, что госпитализация мужчине не требуется.

- Всего В Воронежской области 16 февраля зарегистрировали 133 ДТП, из них в Воронеже – 103, на дорогах в районах – 28, на федеральных трассах - 2. При этом пострадал только один человек – тот самый 31-летний житель Россоши, - сообщили в региональном ГУ МВД. - За сутки привлекли к административной ответственности 7618 участников дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима – 6386.

Также полицейские рассказали, что 16 февраля задержали 13 пьяных водителей. 69 автомобилистов оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности, 32 - за несоответствие ГОСТу тонировки стекол. 80 водителей оштрафовали за то, что они не пропускали пешеходов. Но и те, кто передвигается на своих двоих, не безгрешны. 16 февраля оштрафовали 23 пешехода-нарушителя.