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Спорт17 февраля 2022 6:00

Теннисистка из Воронежской области завоевала серебро Кубка России

Полина Яценко выиграла три из четырех встреч в паре со спортсменкой из Москвы
Юрий КОЗЛОВ
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Полина Яценко (слева) с партнершей по паре Еленой Приданкиной на пьедестале почета.

Полина Яценко (слева) с партнершей по паре Еленой Приданкиной на пьедестале почета.

Фото: cspsk-vrn.ru

Теннисистка из Рамони Полина Яценко завоевала серебро на Кубке России. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

Полина выступала в парном разряде с москвичкой Еленой Приданкиной. В Альметьевке, где проходили соревнования, девушки провели четыре встречи. В трех они победили и вышли в финал. Однако там уступили спортсменкам из Москвы Ксении Ласкутовой и Марии Тимофеевой со счетом 1:6 и 3:6.

Благодаря такому высокому результату Полина Яценко выполнила норматив мастера спорта России.

- Впервые в истории воронежского тенниса наша спортсменка стала второй на Кубке страны! Это один из самых важных стартов в году, а попасть в финал турнира крайне сложно. Так что это очень удачное выступление, — рассказал старший тренер сборной команды Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин.