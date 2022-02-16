В Воронеже УК за три месяца задолжала 880 тысяч рублей своим работникам

Фото из архива КП

Воронежская управляющая компания ООО УК «Высота» не полностью выплачивала зарплату своим сотрудникам. За три месяца долг достиг 880 тысяч рублей. Нарушением трудовых прав занялась прокуратура Центрального района после обращения работников. Подробности рассказали в областном надзорном ведомстве 16 февраля.

Установлено, что 18 человек не в полном объеме получили деньги за апрель, май и июнь 2021 года. В связи с этим прокуратура района возбудила в отношении УК дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). А Гострудинспекция области привлекла юридическое лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Но эти меры не возымели свое действие. И материалы дела ушли в Следственное управление СКР по региону. В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

Прокуратура района также направила в суд иски о взыскании с ООО УК «Высота» не выплаченной заработной платы, компенсации за задержку выплат и морального вреда. В интересах 12 работников на общую сумму 540 тысяч рублей они уже удовлетворены.