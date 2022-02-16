Воронежцы летом смогут улететь в 14 стран

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В международном аэропорту имени Петра I рассказали, куда будут летать самолеты в новом сезоне «Лето – 2022». Из Воронежа планируется выполнение рейсов по 33 направлениям. Из них 19 маршрутов – по России и 14 – в другие страны. Об этом рассказали в воздушной гавани 16 февраля.

Там отметили, что до начала пандемии, в 2019 году, рейсы выполнялись в 26 городов. Из них 9 внутренних и 17 зарубежных направлений.

Практически все внутренние авиамаршруты восстановили. Самолеты летают в Екатеринбург, Калининград, Москву, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи. К ним добавились рейсы в Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные воды, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа. К лету откроются рейсы в Мурманск и Челябинск. Обсуждаются планы по Петрозаводску.

Что касается зарубежных направлений, на предстоящий летний сезон запланированы: Анталья, Баку, Бишкек, Душанбе, Ереван, Куляб, Курган-Тюбе, Ларнака, Ош, Стамбул, Ташкент, Худжанд, Хургада, Шарм-эль-Шейх.

Также в аэропорту продолжается активная работа по восстановлению популярных туристических направлений, утраченных из-за пандемии. Речь идет о рейсах в Гоа, Даламан, Ираклион, Монастир, Салоники, ОАЭ, Пхукет.

– Формирование сетки расписания на весенне-летний период 2022 года продолжается, поэтому не исключено, что от перевозчиков поступят новые предложения и список направлений будет расширен. Напомним, авиакомпании и аэропорты России переходят на летнее расписание в последнее воскресенье марта, – уточнили в пресс-службе аэропорта.