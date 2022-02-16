Жительница Воронежа прописала у себя в квартире пять мигрантов

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Участковые поймали жительницу Воронежа на нарушении миграционного законодательства. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Но это не остановило. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 февраля.

Как оказалось, 44-летняя женщина прописала у себя в квартире по улице 232 Стрелковой Дивизии в январе еще пятерых граждан сопредельных государств. За свои услуги она брала деньги. Но по факту жилье не предоставляла.

В отделе полиции гражданка призналась в содеянном и пояснила, что вырученные от незаконной деятельности денежные средства тратила на личные цели.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лет лишения свободы.