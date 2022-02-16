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Звезды16 февраля 2022 12:13

В Воронежской области проходит конкурс собирателей фольклора

Специалисты представили народные песни, обычаи и блюда, из которых создадут сборник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области проходит конкурс собирателей фольклорно-этнографических материалов «Живая нить традиций», он приурочен к Году культурного наследия народов России.

В конкурсе принимают участие 52 культурных работника, любители и собиратели фольклора из 16 районов Воронежской области. Участники представили исследовательские работы по четырем направлениям: музыкальный фольклор, куда вошли различные песенные жанры, описания старинных детских игр и забав, а также рецепты традиционных блюд и традиции православного поста.

Итоги конкурса подведут 21 февраля, лучшие работы войдут в четверый выпуск сборника «Традиции Воронежского края».