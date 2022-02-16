В Воронежскую область южный ветер принесет потепление до +7 градусов

В оставшиеся до конца недели дни, выходя на улицу, не забудьте захватить с собой зонтик. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские синоптики пообещали очень теплую вторую половину недели. По области днем 19 февраля местами воздух прогреется до +7. В Воронеже днем потеплеет до +4.

- Связана эта погода с цепочкой циклонов, затягивающих тепло с юга. До конца недели вернется пасмурная погода и дожди, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – А на следующей неделе, как минимум, до 25 февраля ожидаем небольшое похолодание. Ночью прогнозируем небольшой «минус», днем наоборот маленький «плюс». При этом будет проглядывать солнце.

В Воронеже ночь на четверг, 17 февраля, ветер усилится – могут быть порывы до 13 м/c. Будет пасмурно при -2 градусах. Днем ветер будет еще мощнее – до 18 м/c. Потеплеет до +3. Пойдет снег, переходящий в дождь.

В пятницу, 18 февраля, при сохранится такой же сильный ветер и ненастье – дождь со снегом при +2 градусах. Днем потеплеет до +4. Усилится дождь. Ветер немного ослабнет – порывы будут уже не более 15 м/c.

В ночь на субботу, 19 февраля, вместо южного подует юго-западный ветер. Он уже будет не таким сильным – 8-13 м/c. Температуру прогнозируют в районе +2 градусов. Дождь будет уже не таким сильным. А днем он совсем прекратится. Однако погода будет пасмурной при +3 градусах.

В воскресенье, 20 февраля, подует западный ветер. Снова начнется дождь, правда, небольшой, при +2 градусах. Днем он усилится, потеплеет до +4.